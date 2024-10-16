Çocuklara bakarak sapıkça hareketler yapan kişiyi çöp tenekesine attılar

16 Ekim 2024 13:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:16

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir parkta çocuklara bakarak uygunsuz hareketler yapan bir kişiye vatandaşlara müdahale etti. Sapık, uyarıldıktan sonra çöp tenekesine atıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü​ Kavaklı Mahallesinde bir çocuk parkında kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Çocuklara bakarak sapıkça hareketler yapan adam, vatandaşlar​ tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAPIĞI ÇÖP TENEKESİNE ATTILAR

Bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.