Çocuklara sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesi sürüyor

18 Ocak 2025 20:13 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 20:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’de düzenlenen kongrede, Aile ve Gençlik Fonu’na Türkiye genelinde 15 bin başvuru yapıldığını duyurdu. Dijital mecralarda çocuklar için "yaş lisansı" uygulaması üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, güçlü aile politikalarının süreceğini vurguladı.

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Evlilik için faizsiz krediye rekor başvuru! Bakan Göktaş bir müjdeyi daha duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’de düzenlenen 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katılarak aile ve gençlik politikalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 15 bin 30 başvuru yapıldığını belirten Bakan Göktaş, Kocaeli'den ise 564 başvuru alındığını açıkladı. Gençlere yönelik sağlanan 150 bin liralık, 2 yıl geri ödemesiz ve 4 yıl vadeli kredi desteğinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"DİJİTAL MECRALAR İÇİN YAŞ LİSANSI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

2024-2028 yıllarını kapsayan yeni aile eylem planını açıklayan Bakan Göktaş, dijital mecraların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Ehliyet için yaş sınırı var ama dijital mecralarda yok. Çocuklarımızın bu ortamlardan zarar görmemesi için yaş lisansı çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına kapsamlı adımlar atıldığını vurgulayan Göktaş, bu planların genç ve dinamik nüfusu koruma hedefiyle örtüştüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KADINLARIN GÜCÜDÜR"

Kadınların sosyal ve siyasal hayatta güçlendirilmesinin önemine değinen Bakan Göktaş, "Kadın emeği olmadan güçlü bir Türkiye mümkün değil. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadınların önündeki yasaklar kaldırıldı, eşit hak ve fırsatların önü açıldı. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, deprem bölgesinden tüm Türkiye’ye yayılan Aile ve Gençlik Fonu gibi projelerle sosyal desteklerin artırıldığını belirterek, “Aile odaklı politikalarımızla kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.