Çocukları salıncaktan düştü diye doktorun burnunu kırdılar

09 Haziran 2024 05:11 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 07:45

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Samsun'da küçük kızları salıncaktan düşen aile tedavisini gerçekleştirmeye çalışan doktora saldırdı.

Evindeki salıncakta sallanan 2 yaşındaki M.D.İ. düşüp yaralandı. Beyin kanaması haberini veren doktora çocuğun babası ve kardeşi saldırdı.Doktorun odasındaki bilgisayar yere düşüp zarar görürken, Dr. Kurt saldırıyı yara almadan atlattı. Hastaneye polis sevk edildi.

SEVK KARARI VERİNCE BABA SALDIRDI

Ağır yaralı olan çocuğun tomografi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan doktor Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası, Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Kanlar içinde kalan Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DOKTORUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla saldırdı" dedi.

H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.