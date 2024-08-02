Çocukların parkta korkunç kavgası! 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü

02 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:44

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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında dehşet yaşandı. 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında 'sigara vermesin' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 15 yaşındaki E.A., 14 yaşındaki arkadaşını parkta boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.’nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edildi. Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.