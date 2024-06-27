Çöken binada "kaçak" skandalı: 3 katı ruhsatsız

27 Haziran 2024 08:51 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:57

Türkiye güne endişe verici bir haberle uyandı. Küçükçekmece geçtiğimiz günlerde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın ardından benzer bir olay da bu kez Bahçelievler'de yaşandı.

1980 yılında inşa edildiği ortaya çıkan 4 katlı bir bina sabaha karşı kısmi olarak çöktü. AFAD ekipleri derhal olay yerine giderken İstanbul Valiliği yüreklere su serpen açıklamayı yaparak olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.

Binanın 2 yıl önce çekilmiş, yıkılmadan önceki görüntüsü.

BAŞKAN BAHADIR: MÜRACAATLARI YOK!

Buna karşın binayla ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın 3 katının kaçak olarak inşa edildiği bilgisini paylaştı.

TGRT Haber'de yayımlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuşan Başkan Bahadır, "Bu bina, 1980 yapımı 4 katlı bir bina. 1994 yılında 3 katı kaçak yapılmış. 9 daireli. İçinde yaşanılan bir bina. Ama bize bir müracaatları bir şikayetleri yok. Yani müracaat edip bina kontrolü istememişler."