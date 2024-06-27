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Çöken binada "kaçak" skandalı: 3 katı ruhsatsız

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 08:51 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:57

Bahçelievler'de sabah saatlerinde çöken binanın altından skandal çıktı. TGRT Haber'e konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, binanın 3 katının 1994'te kaçak olarak çıkıldığını söyledi.

Türkiye güne endişe verici bir haberle uyandı. Küçükçekmece geçtiğimiz günlerde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın ardından benzer bir olay da bu kez Bahçelievler'de yaşandı.

1980 yılında inşa edildiği ortaya çıkan 4 katlı bir bina sabaha karşı kısmi olarak çöktü. AFAD ekipleri derhal olay yerine giderken İstanbul Valiliği yüreklere su serpen açıklamayı yaparak olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.

Çöken binada kaçak kat skandalı: 3 katı ruhsatsız - 1. Resim

Binanın 2 yıl önce çekilmiş, yıkılmadan önceki görüntüsü. 

BAŞKAN BAHADIR: MÜRACAATLARI YOK!

Buna karşın binayla ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın 3 katının kaçak olarak inşa edildiği bilgisini paylaştı.

TGRT Haber'de yayımlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuşan Başkan Bahadır, "Bu bina, 1980 yapımı 4 katlı bir bina. 1994 yılında 3 katı kaçak yapılmış. 9 daireli. İçinde yaşanılan bir bina. Ama bize bir müracaatları bir şikayetleri yok. Yani müracaat edip bina kontrolü istememişler."

Kaynak: tgrthaber.com
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