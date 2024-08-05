Çöp kenarında dilendi, döviz bürosunda para bozdu! Dilencinin o anları kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:47
Beyoğlu'nda turistlerden para toplayan dilenci, aldığı euroları döviz bürosuna giderek Türk lirasına çevirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Beyoğlu'nda kadın dilencinin turistlerin yanına giderek dilendiği daha sonra da aldığı euroları döviz bürosunda Türki lirasına çevirdiği anlar dikkat çekti.
PARALARI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ
Dilendiği çocuğuyla birlikte döviz bürosunda görüntülenen kadın bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Dilencinin tam olarak ne kadar para topladığı bilinmezken, dövizciden ayrılan kadın bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı