Çöp kenarında dilendi, döviz bürosunda para bozdu! Dilencinin o anları kamerada

05 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:47

Beyoğlu'nda kadın dilencinin turistlerin yanına giderek dilendiği daha sonra da aldığı euroları döviz bürosunda Türki lirasına çevirdiği anlar dikkat çekti.

PARALARI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

Dilendiği çocuğuyla birlikte döviz bürosunda görüntülenen kadın bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Dilencinin tam olarak ne kadar para topladığı bilinmezken, dövizciden ayrılan kadın bir süre sonra gözden kayboldu.