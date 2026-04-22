Çöp poşetinden havan topu mermisi çıktı

Sivas'ta bir çöp poşetinde bulunan havan topu mermisi paniğe neden oldu.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde bir vatandaş çöp poşetinde şüpheli bir cisim fark etti.

Bomba olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen uzman ekipler cismin havan topu mermisi olduğunu tespit etti.