Çöp poşetinden havan topu mermisi çıktı

Sivas’ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde çevredeki vatandaşları panikletecek bir olay meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaş, çöp poşeti içerisinde bir cisim fark etti.
Cismi inceleyen vatandaş, bomba olabileceği ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan uzman ekipler, cismin havan topu mermisi olduğunu değerlendirdi.
Mermiyi güvenli şekilde bulunduğu yerden alan ekipler, imha etmek üzere muhafaza etti.