Tarlada bulunan cisim tedirgin etti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Aşağı Kuluşağı köyünde boş bir arazide köylüler tarafından yuvarlak bir metal cisim bulundu.

Cismin gökyüzünden düştüğü iddia edilirken durum köy sakinleri tarafından jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler cisim üzerinde inceleme yaptı. İlk etapta metal cismin ne olduğu ve nereden geldiği tespit edilemezken incelemenin sürdüğü öğrenildi.