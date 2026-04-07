VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti! Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Salonu'nda karşı karşıya geldi. VakıfBank, deplasmanda konuk olduğu rakibini 18-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Voleybolda 'nde final serisinin heyecanı başladı. Final serisinin ilk maçında ile , Burhan Felek Vestel Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
VakıfBank ilk seti 25-18 kazandı.
İkinci set 25-23 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü sette bir pozisyon sonrası gerginlik yaşandı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay kırmızı kart gördü.
VakıfBank üçüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-0 kazandı.
Serinin ikinci maçı 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank Boskovic ve Markova etkili olurken, Fenerbahçe Medicana rakibi ile arasındaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı takım, 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza molaya gitti. VakıfBank, Zehra Güneş'in bloklarıyla etkili olurken sarı-lacivertliler ise servis karşılamakta zorlandı. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank'ın yakaladığı 4 sayılık seriye, sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın güçlü hücumlarıyla karşılık verdi ve eşitlik sağlandı: 7-7. Karşılıklı sayılar ve uzun rallilerle süren sette Vargas'ın sayısıyla Fenerbahçe Medicana 20-19 öne geçince sarı-siyahlı takım mola aldı. Moladan iyi dönen VakıfBank bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana, setin devamında toparlanırken sarı-lacivertlilerin bir pozisyona itirazı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay, kırmızı kart gördü. Zehra Güneş'in servis turunda sarı-siyahlı takım, 4 sayılık seri yakaladı ve 17-12 öne geçti. Üstün mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

