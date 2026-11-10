COP31'de saat 09.05'te hayat durdu! Dünya, Atatürk için saygı duruşunda

Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte konferans alanındaki tüm faaliyetlere ara verildi.

YERLİ VE YABANCI KATILIMCILAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Siren seslerinin yükselmesiyle konferans alanında bulunan yerli ve yabancı katılımcılar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden iklim müzakerelerine katılmak üzere Antalya'ya gelen delegeler, gönüllüler, basın mensupları ve konferans görevlileri de anmaya eşlik etti.

TÜRK VE BM BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla konferans alanında bulunan Türk bayrakları ile Birleşmiş Milletler (BM) bayrakları yarıya indirildi.