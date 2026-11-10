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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:23

COP31'de saat 09.05'te hayat durdu! Dünya, Atatürk için saygı duruşunda

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla faaliyetlere ara verilirken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegeler saygı duruşunda bulundu. Türk ve BM bayrakları yarıya indirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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COP31'de saat 09.05'te hayat durdu! Dünya, Atatürk için saygı duruşunda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:23

Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte konferans alanındaki tüm faaliyetlere ara verildi.

YERLİ VE YABANCI KATILIMCILAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Siren seslerinin yükselmesiyle konferans alanında bulunan yerli ve yabancı katılımcılar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

COP31'de saat 09.05'te hayat durdu! Dünya, Atatürk için saygı duruşunda

Dünyanın farklı ülkelerinden iklim müzakerelerine katılmak üzere Antalya'ya gelen delegeler, gönüllüler, basın mensupları ve konferans görevlileri de anmaya eşlik etti.

TÜRK VE BM BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla konferans alanında bulunan Türk bayrakları ile Birleşmiş Milletler (BM) bayrakları yarıya indirildi.

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