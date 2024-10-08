Çorlu'daki kundakçı yakalandı! Ev ve iş yerlerini alev topuna döndürdüğü anlar kamerada 

08 Ekim 2024 18:09 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 18:35

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçları ve iş yerlerini kundaklayan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ev ve iş yerlerini alev topuna döndürdüğü anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

Çorlu​'daki Yeni Sanayi Sitesi’nde dün sabaha karşı yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

ÖNÜNE NE GELDİYSE KUNDAKLADI!

Şahıs yan yana iki dükkanın camlarını kırdıktan sonra, iş yeri önünde bulunan motosiklet, hava kompresörü, kaynak makinesi, elektrik tesisatı ve spiral makinesini ateşe verdi.

Komşu iş yerlerinin de camlarını sopayla kıran saldırgan, park halindeki bir kamyonu kundakladı. Şiddet dolu saldırılarına devam eden şahıs, park halindeki bir otomobilin ve yakınlardaki taksi durağının camlarını da kırarak maddi hasara yol açtı.

KUNDAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede iş yerlerindeki evleri ve araçları söndürdü.

Kundaklama​ şüphelisi olduğu belirlenen M.E.Ş, Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.