Çorum Valiliği'nden skandal görüntülere ilişkin açıklama

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir aracın görevi dışında kullanıldığına ilişkin videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Çorum Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır"

