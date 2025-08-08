Fethiye'de dehşet! Önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Bir dairen gelen silah sesi üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler 27 yaşındaki Vahide Bulut ile 35 yaşındaki İsmail Can Önem'i evde silahla vurulmuş halde buldu. İlk müdahaleleri yapılan iki yaralı ambulans ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETMİŞ!

İsmail Can Önem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede, İsmail Can Önem’in, Vahide Bulut'u tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendini vurduğu belirlendi.