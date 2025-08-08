Menü Kapat
 Bengül Arıca

Ormanda korkunç cinayet! 5 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti

Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma korkunç bir sonla bitti. Tartışma kavgaya dönüşünce Cengiz Uçar arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
08:40
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
08:51

Korkunç olay Bilecik Atatürk Ormanı'nda yaşandı. Ormana giden 5 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı.

Ormanda korkunç cinayet! 5 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı ile Cengiz Uçar'a ateş etti. Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ormanda korkunç cinayet! 5 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti

Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Cengiz Uçar'ın cansız bedenide Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla alakalı emniyet ekipleri inceleme başlattı.

ETİKETLER
#cinayet
#tüfek
#bilecik
#Kavgacılık
#Atatürk Ormanı
#Yaşam
