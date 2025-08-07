Menü Kapat
28°
 | Bengül Arıca

Evlat vahşeti! Yatalak annesini döve döve komaya soktu! Korkunç gerçek kamera kaydıyla ortaya çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan korkunç olayda yatalak bir anne, doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından öldüresiye dövüldü. Talihsiz kadın aldığı darbeler sonucu komaya girdi. O korkunç anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:18

Dehşete düşüren olay Denizli'de meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah eve geldiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Evlat vahşeti! Yatalak annesini döve döve komaya soktu! Korkunç gerçek kamera kaydıyla ortaya çıktı!

Yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde baygın gören bakıcı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, kadını Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Evlat vahşeti! Yatalak annesini döve döve komaya soktu! Korkunç gerçek kamera kaydıyla ortaya çıktı!

KAMERA KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine uyguladığı belirlendi.

Evlat vahşeti! Yatalak annesini döve döve komaya soktu! Korkunç gerçek kamera kaydıyla ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı. Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

