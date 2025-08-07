Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü

Isparta'da yaşayan 25 yaşındaki Alara Özdemir'in hayatı ayrıldığı sevgilisi yüzünden kabusa döndü. Kendisini öldüresiye döven sevgilisi hakkında şikayetçi olan Özdemir tüm delilleri avukatına teslim ettiğini fakat dosya '6 aylık şikayet süresi aşıldığı' gerekçesiyle kapandığını söyledi. Yaşadığı dehşeti unutamayan genç kız avukatından da şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:37

Genç kızın hayatını kabusa çeviren olay 3 Ocak 2025 tarihinde Isparta'da bir işletmede yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan ve 25 yaşındaki Alara Özdemir, 2023 yılının ekim ayında tanıştığı eski sevgilisi M.E.K. tarafından uzun süre sistematik , hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirterek hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü

YUMRUKLA YERE SERİP DEFALARCA TEKMELEDİ

Olay günü yaşadıklarını anlatan Özdemir, M.E.K.'nin kendisini yeni kız arkadaşıyla birlikte aradığını, önce kız arkadaşının hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını, ardından ise M.E.K.'nin "Eğer bir an önce dükkana gel, gelmezsen daha kötü olur konuşacağız" şeklinde tehdit ettiğini söyledi. Durumu konuşarak çözebileceğini düşünerek iş yerine gitmek zorunda kaldığını ifade eden Özdemir, "Beni dükkâna çağırdı. Gider gitmez tek yumrukla beni yere serdi. Kalbimin üzerine defalarca tekme attı, botlarıyla kafama bastı. Vatandaşlar araya girmeseydi belki de şu an hayatta olmayacaktım" dedi.

''KIZINI KESECEĞİM, ÇOK KAN AKACAK''

olayının ardından hastanede tedavi gördüğü sırada, emniyet ekiplerinin ifadesini aldığını belirten Özdemir, eski sevgilisine 5 ay uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Özdemir, "Bu şahıs olay günü babamı arayıp ''Kızını keseceğim, çok kan akacak'' dedi. Bunun üzerine babam da şikayetçi oldu. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen dosya saçma sapan nedenler yüzünden kapatıldı. Bu adalet değil, resmen cezasızlık sistemi işledi" ifadelerini kullandı.

Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü

''DOSYA 'ŞİKAYET SÜRESİ AŞILDI' GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK VERİLEREK KAPANDI''

Alara Özdemir, maruz kaldığı tehdit ve şiddet olayının ardından hastanedeki tedavisinin hemen sonrasında, aynı gün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bu sürecin ardından dava işlemlerini yürütmesi için Avukat B.Ö.T. ile anlaştı. Avukatın, "40 bin lira ödeme yaparsan bu dosyayı Yargıtay'a kadar götürürüm" demesi üzerine istenen ücreti ödediğini ve elindeki tüm delilleri, tehdit mesajları, adli tıp raporu ve telefon kayıtlarını avukatına teslim ettiğini söyledi. Ancak iddiasına göre avukat, bu delilleri savcılığa sunmadı. Süreç boyunca avukatın kendisinden 100 bin lira daha talep ettiğini, bu parayla uzman mütalaası alabileceğini ve tanıdıkları aracılığıyla süreci hızlandırabileceğini söylediğini ifade eden Özdemir, ek ödeme yapmadığı için dosyanın ilgisiz bırakıldığını öne sürdü.

Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü

AVUKAT HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Delillerin yeterli olmadığı ve şikayet süresinin dolmasıyla birlikte dosya, 6 ay sonra 'süre aşıldı' gerekçesiyle takipsizlikle kapandı. Özdemir, bu karardan ancak geç haberdar olduğunu, avukatın kendisini bilgilendirmediğini ve itiraz süresinin kasıtlı olarak geçirildiğini iddia etti. Dosyanın tamamen kendi haline bırakıldığını söyledi. Takipsizlik kararının ardından avukatının kendisini her yerden engellediğini belirten Özdemir, avukatı hakkında savcılığa ve Isparta Barosu'na suç duyurusunda bulundu.

Eski sevgili dehşeti! Genç kızın hayatını kabusa çevirdi! İş yerine çağırıp öldüresiye dövdü

YAKINIMDA BİR ERKEK BELİRDİĞİNDE TİTRİYORUM

Şiddet olayının ardından psikolojik tedavi görmeye başladığını belirten Özdemir, "Burası Isparta ve çok küçük bir yer. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ rahat uyuyamıyorum. Sokakta yürürken her an karşıma çıkabilir ve o an ne yapacağını kestiremiyorum. Nasıl saldıracağını tahmin bile edemiyorum. Şu an, babam dışında herkesten korkuyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu
ETİKETLER
#şiddet
#tehdit
#yargı
#Kadın Şiddeti
#Eski Sevgili
#Ispartta
#Adaletsizlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.