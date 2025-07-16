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 | Bengül Arıca

Doktorun hayatı bir fotoğrafla altüst oldu! 'Kabus 1 yıl önce başladı'

İzmir'de yaşayan Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Yılmaz'ın hayatı yaklaşık 1 yıldır kendisine ve ailesine yönelik sosyal medyada yapılan saldırılar nedeniyle kabusa döndü. Tacizci, doktorun kendisinin ve eşinin fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada ve eş arama sitelerinde ilanlar vererek Yılmaz'ın hayatını altüst etti.

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Doktorun hayatı bir fotoğrafla altüst oldu! 'Kabus 1 yıl önce başladı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:43

İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir hastanede çalışan Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Yılmaz hayatı sosyal medya ilanlarıyla kabusa döndü. Dr. Yılmaz'ın iddiasına göre, kendi ve eşinin fotoğrafları kullanılarak farklı platformlarda eş arayan, işveren olan ya da çeşitli kimliklerde binlerce ilan paylaşıldı. Özellikle eşinin fotoğrafı kullanılarak, 'Eşim öldü, yeni eş arıyorum' başlıklı ilanlar yayıldı; hem doktorun hem de eşinin hayatı alt üst oldu. Sahte ilanlarda çalıştığı hastanenin kurumsal telefon numarasının da kullanıldığını ifade eden Yılmaz, bu nedenle hastane santralinin kilitlendiğini, hastaların randevu alamaz hale geldiğini söyledi.

Doktorun hayatı bir fotoğrafla altüst oldu! 'Kabus 1 yıl önce başladı'

"KABUS 1 YIL ÖNCE BAŞLADI"

1 sene önce kabusunun başladığını belirten Op. Dr. Muharrem Yılmaz, önce kendisinin sonra da eşinin fotoğrafları kullanılarak yayımlanan sahte sosyal medya ilanlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yılmaz, "1 yıl önce hastane randevu sisteminden sahte randevular alarak hem de sahte ilanlar vererek başladı bu olay. Sosyal medya gruplarında, özellikle cinsel fanteziler içeren, eş ya da partner aradığını söyleyen, işveren konumunda olduğumu belirten sahte ilanlar verildi. Çalıştığım hastanenin kurumsal telefon numarasının da yer aldığı sahte ilanlar verildi. Sadece bunlar da değil; eşimin fotoğrafını da kullanarak aynı yöntem kullanılmış. Eşimin adına, 'Eşim öldü, yeni eş arıyorum' tarzında bel altı ilanlar... Şu ana kadar benim ve eşimin fotoğraflarının kullanıldığı bizim tespit edebildiğimiz 2 bine yakın sahte ilan var. Emekliler grubunda mesela sözde eş aradığım ilanı var. Hastane olsun, kendi cep telefonum olsun binlerce telefon alıyoruz bu nedenle. Bazen hastanemizin santrallerinde kitlenme bile yaşanabiliyor" dedi.

Doktorun hayatı bir fotoğrafla altüst oldu! 'Kabus 1 yıl önce başladı'

"BİZ BU ŞAHSA ULAŞTIK, ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Bunları yapan kişiye ulaştığını, şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadıklarını söyleyen Dr. Yılmaz, "İlk benim fotoğraflarım kullanılarak böyle ilanlar verildiği zamanlar, eşim görünce şaşırdı. Hiç beklemediğimiz bir durum. Ama sonra baktık ki bu akıl işi değil. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı konularda sahte ilanlar verilmiş benim fotoğrafımla. Bir yerde iş veren, bir yerde eş arayan gibi. Biz bu şahsa ulaştık, şikayette bulunduk. Kendisi hakkında adli süreç devam ediyor. Ama bu adli süreç devam ederken bazı aksaklıklardan dolayı şahıs cesaretlenerek rahatsızlık vermeye devam ediyor. Kendisiyle değil ama yakınlarıyla iletişime geçtim. Kendisinin psikolojik sıkıntıları olduğunu söylüyorlar, yardımcı olmuyorlar" diye konuştu.

Doktorun hayatı bir fotoğrafla altüst oldu! 'Kabus 1 yıl önce başladı'

"MESLEĞİMDEN SOĞUDUM"

Maruz kaldığı siber tacizden dolayı mesleğinden soğuduğunu da dile getiren Dr. Yılmaz, "Ben insana hizmeti hayat biçimi olarak seçen bir insanım. Bir çocuğun gülüşünü cennet olarak gören bir insanım. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Mesleğimden soğudum, insanlardan soğudum. Bu travmalardan dolayı mesleğimi yapamaz hale geldim. Bu artık bireysel olmaktan çıkmış bir saldırıdır. Çünkü bu telefonlardan dolayı hem ben ve çevrem sıkıntı yaşıyoruz hem de hastalar randevu alamaz hale geliyor. Gece gündüz sürekli telefon geliyor. Cep telefonu numaramı değiştirdim, sonra şahıs eşimin numarasını bulmuş, sonra değiştirdiğim yeni numaramı da bulmuş. Maalesef önüne geçemiyoruz" açıklamalarında bulundu. Konuya ilgili adli süreç devam ediyor.

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ETİKETLER
#Sahte_ilanlar
#Siber Taciz
#Özel Hayatın Ihlali
#Sosyal Medya Şikayeti
#Doktor Maruziyet
#Yaşam
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