Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO'ya ait otobüs kaza yaptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. EGO'ya ait otobüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.