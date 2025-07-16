Ankara'daki yangın faciasında yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek üç kişi hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı. İşte detaylar...

Ankara'da biri bebek üç kişinin öldüğü yangınla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yangın faciasıyla ilgili 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı. Çankaya'da bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında 13 Temmuz'da saat 22.00 sularında binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmaması nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Yangın soğutma işlemlerinin ardından makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye heyetinden oluşan bilirkişilerle yapılan ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirildi. Müteahhitler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uşak'ta yakalanarak gözaltına alınan müteahhit sorgulanmak üzere Ankara'ya getirtildi.

2 MÜTEAHHİT İLE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Bilirkişi raporu doğrultusunda çıkan yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler B.Ş., K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.