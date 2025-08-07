Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine kan donduran bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Mehmet A. ile eşi Gonca A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce öfkeli koca bıçakla eşini katletti. Korkunç olay sonrası kaçan Mehmet A. ormanlık alanda kendisini iple ağaca asarak intihar etmiş şekilde buldu.

Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
09:34
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
09:38

Dehşete düşüren olay Balıkesir'de meydana geldi. Mehmet A. ile 32 yaşındaki eşi Gonca A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki bıçağa çıkarıp eşini defalarca bıçakladı.

Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet A.'yı yakalama çalışması başlattı.

Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu
ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramalarda Mehmet A.'nın kendisini iple ağaca asarak etmiş şekilde buldu.
Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu
