Balıkesir'de kan donduran olay! Eşini bıçaklayarak öldürdü! Ormanda ölü bulundu

Dehşete düşüren olay Balıkesir'de meydana geldi. Mehmet A. ile 32 yaşındaki eşi Gonca A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki bıçağa çıkarıp eşini defalarca bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet A.'yı yakalama çalışması başlattı.

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramalarda Mehmet A.'nın kendisini iple ağaca asarak intihar etmiş şekilde buldu.

Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.