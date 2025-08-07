Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. 112 Acil Yardım Hattı'na Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi.

ERKEK ARKADAŞI OLAY YERİNDE YAKALANDI

Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ DAHA VAR

Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin bölgeye bir ticari taksi ile geldikleri öğrenildi. Bölgeye 2'si kız 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği bir müddet sonra bölgeden gelen silah sesi üzerine Teslime Hanadan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ...

Genç kızın intihar mı ettiği yoksa yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmazken, polis Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'yi cinayet şüphelisi olarak, olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi de ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.