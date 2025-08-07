Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!

Antalya'da iki kardeşin içinde olduğu araç kontrolden çıkarak palmiye ağacına çarptı. İki kardeş hurdaya dönen araç içinde sıkıştı. Kaza haberini alarak hızla olay yerine gelen gençlerin babası çocuklarını araç içinde görünce büyük şok yaşadı. Çalışmalar sırasında acı içinde araçtan çıkartılmayı bekleyen oğlunu "Bekle alacaklar babam seni, Bir şeyin yok" sözleriyle teselli etmeye çalışırken kızını da "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Hiç korkma kızım tamam mı." diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Feci 'nın ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. S.B.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!

İKİ KARDEŞ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Otomobil refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabilirken, araçta bulunan sürücü genç kız ve kardeşi Yunus Emre B. araç içerisinde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araç sürücüsü genç kız bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkartılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine , ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Yunus Emre B.'yi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibi, yaralı genci bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!

ÇOCUKLARININ YARALI OLDUĞUNU GÖREN BABA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki gencin babası, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin babası, acı içindeki oğluna "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" diyerek Yunus Emre B.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı genç, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!

"KARDEŞİMİ İSTİYORUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Yunus Emre B.'nin ablası S.B., çimler üzerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini beklerken sürekli olarak kardeşinin durumunu sordu. Hastaneye götürülmek üzere sedye ile ambulansa taşınan genç kız, yanına gelen babasına "Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi çıkartalım eve gidelim" diyerek gözyaşı döktü. Yaralı kızına sarılan baba, "Her şey gitsin babacım, canımız gitmesin. Kardeşinle beraber gideceksin. Hiç korkma kızım tamam mı. Her şey geçecek, kardeşini çıkardılar. Eve gideceğiz" sözleri ile teselli etmeye çalıştı.

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!

"ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLDU MU?"

Bu sırada yaralı olarak araçtan çıkartılan çocuklarını gören acılı anne ise, oğlu ve kızının kanlar içindeki halini görünce fenalık geçirdi. Çocuklarının hayatından endişe eden ve eşine "Benim çocuklarıma bir şey oldu mu?" diye soran anneyi vatandaşlar ve eşi sakinleştirmeye çalıştı.

Bir babanın çaresizliği! Çocuklarını o halde görünce büyük şok yaşadı!


Kaza yapan araçtaki gençlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Zeynel Abidin, "Ben içerideydim, şurada ne olduysa ani bir fren sesi duydum. Hızlı bir şekilde güm diye bir ses geldi. Koşarak geldiğimde kadın ve kardeşi kanlar içerisindeydi. İlk önce kadını çıkardık. Ambulans ve itfaiye geldi ardından" dedi.

