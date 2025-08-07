Hatay'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana gelen korkunç kazada, B.D. idaresindeki otomobil, C.B. idaresindeki sepetli motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobilde ve motosiklette bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

YOL KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.