Sakarya'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı kazadan acı haber geldi.
Kaza, Güzlek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçın idaresindeki motosiklet ile H.A. kontrolündeki 54 HH 797 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobil sürücüsü H.A. ise yaralandı. Yaralı, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yalçın'ın cenazesi bölgedeki incelemelerin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.