Kavşakta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla oluşan trafik kazası meydana geldi. Kazada iki otomobilde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Şarkışla ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde gece yarısı gerçekleşti. 60. Yıl Spor Salonu önündeki kavşakta, trafik ışıklarının kontrollü geçişe izin verdiği esnada kavşağa dikkatsizce giren G.Y. idaresindeki 01 CZD 05 plakalı otomobil ile B.Y idaresindeki 58 TL 420 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

58 TL 420 plakalı araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.