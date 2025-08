Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

Kahreden kaza sabah saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren 31 yaşındaki Halimcan G. idaresindeki kamyonet ile Oto tamirciler 5. Sokak'tan kavşağa kontrolsüz giren 41 yaşındaki Hüseyin Öz idaresindeki motosiklet çarpıştı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Halimcan G. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz yaralanırken motosikletin arkasında yolcu olarak oturan eşi İlknur Öz (34) kaldırıma ve park halindeki minibüse çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Öz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken eşi Hüseyin Öz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İlknur Öz'ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kamyonet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına altına alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansırken görüntülerde kamyonet ve motosikletin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği, çarpışmanın etkisiyle motosiklettekilerin savrulduğu, kamyonetin ise zorla durduğu görülüyor.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz ve yaralanan Hüseyin Öz'ün henüz 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.