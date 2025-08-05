Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

Burdur'da kavşağa hızla giren kamyonet ve motosiklet çarpıştı. Feci kazada kamyonet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz ve yaralanan Hüseyin Öz'ün daha 2 ay önce evlendikleri öğrenildi. Feci kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:32

Kahreden kaza sabah saatlerinde 'da meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren 31 yaşındaki Halimcan G. idaresindeki ile Oto tamirciler 5. Sokak'tan kavşağa kontrolsüz giren 41 yaşındaki Hüseyin Öz idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Halimcan G. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz yaralanırken motosikletin arkasında yolcu olarak oturan eşi İlknur Öz (34) kaldırıma ve park halindeki minibüse çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Öz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken eşi Hüseyin Öz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

Hayatını kaybeden İlknur Öz'ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kamyonet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına altına alındı.

Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansırken görüntülerde kamyonet ve motosikletin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği, çarpışmanın etkisiyle motosiklettekilerin savrulduğu, kamyonetin ise zorla durduğu görülüyor.

Burdur'da kahreden olay! 2 ay önce evlenmişlerdi! Yeni evli çifti feci kaza ayırdı

2 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz ve yaralanan Hüseyin Öz'ün henüz 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te feci kaza! 2 otomobil kafa kafa girdi: Ölü ve yaralılar var
Trafikte tehlikeli hareketler! Dereye uçan sürücü ölümden döndü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te feci kaza! 2 otomobil kafa kafa girdi: Ölü ve yaralılar var
Trafikte tehlikeli hareketler! Dereye uçan sürücü ölümden döndü
ETİKETLER
#kazalar
#burdur
#Kamyonet
#Motosiklet Güvenliği
#Fataliyet
#Yarasalar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.