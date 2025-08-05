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 | Özge Sönmez

Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu

İstanbul'da konser verecek olan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez alışveriş yapmak için gittiği AVM'de hayatının şokunu yaşadı. Ünlü yıldız mağazanın dolu olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu
KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:21

Dünyaca ünlü yıldız , İstanbul Festivali kapsamında bugün Festival Park Yenikapı'da verecek. Konser öncesi hem etrafı gezmek hem de yapmak isteyen Lopez, hayatının şokunu yaşadı. Lüks bir 'de bulunan mağazadan alışveriş yapmak isteyen Jennifer Lopez mağazaya alınmadı. Yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu

"SORUN DEĞİL" DEYİP UZAKLAŞTI

Korumalar eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez, lüks markanın mağazasına girmek isteyince 'doluyuz' yanıtını aldı. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.

Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu

DAVETİ REDDETTİ

Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.

Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu
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ETİKETLER
#konser
#alışveriş
#AVM
#jennifer lopez
#İstanbul Festivali
#Chanel
#Magazin
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