Jennifer Lopez'e İstanbul'da şok! Mağazaya alınmadı: Verdiği cevap olay oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında bugün Festival Park Yenikapı'da konser verecek. Konser öncesi hem etrafı gezmek hem de alışveriş yapmak isteyen Lopez, hayatının şokunu yaşadı. Lüks bir AVM'de bulunan mağazadan alışveriş yapmak isteyen Jennifer Lopez mağazaya alınmadı. Yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturdu.

"SORUN DEĞİL" DEYİP UZAKLAŞTI

Korumalar eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez, lüks markanın mağazasına girmek isteyince 'doluyuz' yanıtını aldı. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.

DAVETİ REDDETTİ

Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.