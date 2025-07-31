Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

Antalya'dan sonra İstanbul'da da konser vermeye hazırlanan Jennifer Lopez, gelmeden kulis isteklerini sıraladı. Özel bir menü sipariş eden Jennifer Lopez'in hem sağlığına hem de damak zevkine dikkat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:00

5 Ağustos tarihinde 'da verecek , ekibi ve kendi için hazırlanmasını istediği listesini yolladı. Jennifer Lopez'in menüsünde ağırlık olarak et ve suşiler yer aldı.

JENNIFER LOPEZ'E ÖZEL MENÜ HAZIRLANACAK

Jennifer Lopez’in 5 Ağustos’taki İstanbul konseri öncesi kulis istekleri belli oldu. Ünlü yıldız, kırmızı etten suşiye kadar birçok çeşidin bulunduğu menü talep etti.

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

Lopez, kulisinde Las Vegas ve Los Angeles’ta favorisi olan Prime Restaurant ve Nobu menülerine benzer lezzetlerin yer almasını istedi. Yıldız ismin tercihi oldukça net: kemikli Rib-Eye Steak ve dışı kıtır şekilde pişirilmiş kırmızı et listede en üst sırada yer aldı.

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

Ayrıca ünlü şarkıcının tercih ettiği diğer lezzetler arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail, sashimi ve tempura karidesler öne çıkıyor.

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

JLO’nun daha önceki konserlerinde sıkça tercih ettiği fırınlanmış tavuk, yeşil fasulye, arugula-salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi sağlıklı seçeneklerin de İstanbul konserinde masasında yer alması bekleniyor.

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

Jennifer Lopez'in hem sağlıklı hem de seçkin damak zevkini yansıtan bu kulis talepleri, İstanbul konseri öncesi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Arduç'tan bir ilk! Boşanma iddialarına böyle cevap verdi
ETİKETLER
#yemek
#konser
#kırmızı et
#jennifer lopez
#İstanbul
#Menü
#Suşi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.