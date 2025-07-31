Jennifer Lopez İstanbul'a gelmeden istekleri geldi! Talep ettiği yemekler 'pes' dedirtti

5 Ağustos tarihinde İstanbul'da konser verecek Jennifer Lopez, ekibi ve kendi için hazırlanmasını istediği yemek listesini yolladı. Jennifer Lopez'in menüsünde ağırlık olarak et ve suşiler yer aldı.

JENNIFER LOPEZ'E ÖZEL MENÜ HAZIRLANACAK

Jennifer Lopez’in 5 Ağustos’taki İstanbul konseri öncesi kulis istekleri belli oldu. Ünlü yıldız, kırmızı etten suşiye kadar birçok çeşidin bulunduğu menü talep etti.

Lopez, kulisinde Las Vegas ve Los Angeles’ta favorisi olan Prime Restaurant ve Nobu menülerine benzer lezzetlerin yer almasını istedi. Yıldız ismin kırmızı et tercihi oldukça net: kemikli Rib-Eye Steak ve dışı kıtır şekilde pişirilmiş kırmızı et listede en üst sırada yer aldı.

Ayrıca ünlü şarkıcının tercih ettiği diğer lezzetler arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail, sashimi ve tempura karidesler öne çıkıyor.

JLO’nun daha önceki konserlerinde sıkça tercih ettiği fırınlanmış tavuk, yeşil fasulye, arugula-salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi sağlıklı seçeneklerin de İstanbul konserinde masasında yer alması bekleniyor.

Jennifer Lopez'in hem sağlıklı hem de seçkin damak zevkini yansıtan bu kulis talepleri, İstanbul konseri öncesi şimdiden büyük merak konusu oldu.