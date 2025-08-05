Pop müziğin efsane ismi Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren pop müziğinin sevilen ismi Selçuk Alagöz sevenlerini endişelendirdi. Usta sanatçının kızı Banu Alagöz babasının yoğun bakıma alındığını duyurdu.

KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Babasının doğum gününde yaptığı paylaşımda Banu Alagöz, şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz.”

Sevenlerini endişelendiren bu gelişme sonrası Alagöz ailesine destek mesajları yağarken, sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.