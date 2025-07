Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmenin bedeli 1 milyon TL değilmiş! Seda Bakan küplere bindi

Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmesi karşılığında 1 milyon TL ödediği yönündeki iddiaları yalanladı.

SEDA BAKAN, JENNIFER LOPEZ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİNE PİŞMAN OLDU

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında oyuncu Seda Bakan da vardı. Bakan, konser sonrasında Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Seda Bakan o kareyi, "Yeni kankam. Hastasıyım" notuyla yayımlamıştı. Seda Bakan daha sonra "JLO ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi" iddialara da sert çıktı.

Seda Bakan iddiaları yalanlayarak, "Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için böyle yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLO konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuzu özellikle sosyal medyada inanmayın paylaşmayın" dedi.

JENNIFER LOPEZ'İN İSTANBUL KONSERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Jennifer Lopez, 5 Ağustos tarihinde ise İstanbul'da konser verecek. Haliç’te özel bir mekan o gece için organize edildi. Lopez, gecede ekibinin dışında Türkiye’de kendisi ile tanışmak isteyen 50 kişinin olmasını talep etti. Bu 50 kişi partiye katılmak için herhangi bir ücret ödemeyecek.