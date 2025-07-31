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 | Murat Makas

Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde

Fenerbahçe orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak isteyen kanarya, Real Madrid futbolcusunu gündemine aldı. Arda Güler ile yakın arkadaş olan yıldız oyuncu için harekete geçildi.

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Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:13

Son olarak Skriniar ve Semedo'yu kadrosuna katan 10 numara arayışlarını sürdürüyor. çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde

BRAHIM DIAZ ATAĞI

NTV Spor'da yer alan habere göre forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu belirtiliyor.

Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde

Bu iddiaların yayılması sonrası Fenerbahçe taraftarı, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabını adeta abluka altına aldı.

"ARDA GÜLER KARDEŞİM GİBİ"

Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde

Kariyerinde Real Madrid formasıyla toplam 121 maça çıkan Brahim Diaz, 20 gol ve 20 asistlik performans gösterdi. Manchester City çıkışlı olan futbolcu Milan forması da giymişti.

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ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#arda güler
#Fenerbahçe
#Brahim Diaz
#Spor
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