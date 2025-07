Arda Güler ile çok yakın! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızının peşinde

Son olarak Skriniar ve Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BRAHIM DIAZ ATAĞI

NTV Spor'da yer alan habere göre Real Madrid forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu belirtiliyor.

Bu iddiaların yayılması sonrası Fenerbahçe taraftarı, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabını adeta abluka altına aldı.

"ARDA GÜLER KARDEŞİM GİBİ"

Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde Real Madrid formasıyla toplam 121 maça çıkan Brahim Diaz, 20 gol ve 20 asistlik performans gösterdi. Manchester City çıkışlı olan futbolcu Milan forması da giymişti.