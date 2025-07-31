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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk 'yok edilemez' jantı üretildi: "Kırabilirseniz kırın"

Havacılık sınıfı alüminyumdan üretilen ve ömür boyu garantiyle sunulan, dünyanın ilk yok edilemez jantı olarak lanse edilen 'UP Forged Warrior Wheels' tanıtıldı. Üreticisi, kullanıcılara açık bir şekilde "Kırabilirseniz kırın" çağrısında bulundu.

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Dünyanın ilk 'yok edilemez' jantı üretildi:
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:56

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kabuslarından biri haline gelen kaldırım sürtmesi ve jant hasarına karşı etkili bir çözüm geldi. modifiye dünyasının önde gelen isimlerinden Unplugged Performance, Model 3 ve Model Y için özel olarak geliştirdiği UP Forged Warrior Wheels jantlarını tanıttı.

Carscoops.com'un haberine göre firma, yeni ürünü "dünyanın ilk yok edilemez jantı" olarak duyurdu. Son derece iddialı bir ifade olsa da, tasarım gerçekten de kullanıcıların günlük hayatta karşılaştığı sorunlarını çözmeye yönelik bazı işlevsel özellikler sunuyor.

Dünyanın ilk 'yok edilemez' jantı üretildi: "Kırabilirseniz kırın"

EN AERODİNAMİK JANTLARDAN BİRİ

Unplugged Performance, jantları her türlü zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlamış. Bu bağlamda firma, ürünün yalnızca olağanüstü sağlam değil, aynı zamanda "şimdiye kadar üretilmiş en aerodinamik jantlardan biri" olması sayesinde Tesla'nın yaklaşan Robotaxi filosu ve gelecekteki Cybercab için de ideal olduğunu öne sürüyor.

Yarı aero disk formundaki jantlar, aerodinamiği artıran kalın bir dış dudağa sahip. Ayrıca jantın dış kenarına alüminyumdan yapılmış bir koruma halkası entegre edilmiş durumda. Bu halka çizildiğinde kolayca değiştirilebiliyor.

Dünyanın ilk 'yok edilemez' jantı üretildi: "Kırabilirseniz kırın"

"KIRABİLİRSEN KIR" GARANTİSİ

Şirket, ürünün dayanıklılığı konusunda o kadar iddialı ki, "kırmayı deneyin" çağrısında bulunuyor. Her bir jant, 950 kg üzeri yük taşıma kapasitesine sahip ve havacılık sınıfı alüminyumdan üretilmiş. Üstelik normal kullanım koşullarında ömür boyu çatlama veya eğilme garantisi de sunuluyor.

Bununla birlikte güçlü yapısına rağmen jantlar oldukça hafif. 19 inçlik model sadece 10,7 kg iken 20 inçlik model ise 11,8 kg ağırlığında bulunuyor. Mat siyah gövde ve gri aero disk kombinasyonuyla gelen tek renk seçeneği, sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor.

Dünyanın ilk 'yok edilemez' jantı üretildi: "Kırabilirseniz kırın"

FİYATI NE KADAR?

Unplugged Performance, dört adet 19 inçlik jantı 2.595 dolar, dört adet 20 inçlik jantı ise 2.995 dolardan satışa sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç nedir?
Elektrikli araç hareket etmek için içten yanmalı motor yerine tamamen veya kısmen elektrik motoru kullanan araçlara deniyor.
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#dayanıklılık
#Jant
#Unplugged Performance
#Up Forged Warrior Wheels
#Aerodinamik
#Otomobil
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