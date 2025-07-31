Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!

2015’te patlak veren ve otomotiv dünyasını derinden sarsan Volkswagen’in emisyon sahtekârlığı skandalı, Avrupa’da benzer başka olayların da ortaya çıkmasına yol açtı. Bu kez Hollanda’da bir mahkeme, Stellantis çatısı altındaki bazı markalarda da benzer bir durumun yaşandığını duyurdu. Mahkeme kararına göre; Opel, Peugeot, Citroen ve DS dizel araçlarında, emisyon testlerinde daha temiz sonuçlar gösteren yazılım tespit edildi.

2009'DAN BERİ SATILAN ARAÇLAR GÜNDEMDE

Mahkeme süreci, Hollanda’da 2009’dan itibaren satılan bu araçları kapsıyor. Üç farklı tüketici kuruluşu tarafından Stellantis’e karşı açılan toplu davada, mahkeme ilk kararını verdi. Ara kararda, araçların motor kontrol sistemlerinde test koşullarında azot oksit salınımını düşüren ancak gerçek sürüşte bu kontrolü devre dışı bırakan yazılımlar bulunduğu belirtildi. Henüz tazminatla ilgili bir karar alınmış değil.

VOLKSWAGEN KABUSUNU HATIRLATTI

Volkswagen, daha önce dünya genelinde yaklaşık 11 milyon araca benzer bir yazılım yerleştirmiş, bu nedenle milyarlarca euroluk cezalarla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi aynı yolun Stellantis için de açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Özellikle 2014 sonrası üretilen Peugeot, Citroen ve DS dizel modellerinde bu yazılımın tespit edilmesi dikkat çekti. Opel içinse sistemin 2009’dan beri kullanıldığı açıkça ifade edildi.

STELLANTİS: “ARAÇLARIMIZ YASALARA UYGUN”

Suçlamaları reddeden Stellantis ise sert bir açıklama yaptı: “Araçlarımız tüm geçerli emisyon düzenlemelerine uygundur. Mahkemenin değerlendirmeleri teknik olarak hatalıdır.” Şirket, hukuki haklarını korumak için tüm adımları atacaklarını da duyurdu.

