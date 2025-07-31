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 | Murat Makas

Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!

Volkswagen’in "dieselgate" skandalından yıllar sonra, benzer bir iddia Stellantis grubuna bağlı Opel, Peugeot, Citroen ve DS markaları için gündeme geldi. Hollanda mahkemesi, bu araçlarda testlerde emisyon değerlerini düşük gösteren yazılım bulunduğunu açıkladı.

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Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:23

2015’te patlak veren ve otomotiv dünyasını derinden sarsan Volkswagen’in emisyon sahtekârlığı skandalı, Avrupa’da benzer başka olayların da ortaya çıkmasına yol açtı. Bu kez Hollanda’da bir mahkeme, çatısı altındaki bazı markalarda da benzer bir durumun yaşandığını duyurdu. Mahkeme kararına göre; , , Citroen ve DS dizel araçlarında, emisyon testlerinde daha temiz sonuçlar gösteren tespit edildi.

Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!

2009'DAN BERİ SATILAN ARAÇLAR GÜNDEMDE

Mahkeme süreci, Hollanda’da 2009’dan itibaren satılan bu araçları kapsıyor. Üç farklı tüketici kuruluşu tarafından Stellantis’e karşı açılan toplu davada, mahkeme ilk kararını verdi. Ara kararda, araçların motor kontrol sistemlerinde test koşullarında azot oksit salınımını düşüren ancak gerçek sürüşte bu kontrolü devre dışı bırakan yazılımlar bulunduğu belirtildi. Henüz tazminatla ilgili bir karar alınmış değil.

Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!

VOLKSWAGEN KABUSUNU HATIRLATTI

Volkswagen, daha önce dünya genelinde yaklaşık 11 milyon araca benzer bir yazılım yerleştirmiş, bu nedenle milyarlarca euroluk cezalarla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi aynı yolun Stellantis için de açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Özellikle 2014 sonrası üretilen Peugeot, Citroen ve DS dizel modellerinde bu yazılımın tespit edilmesi dikkat çekti. Opel içinse sistemin 2009’dan beri kullanıldığı açıkça ifade edildi.

Opel, Citroen ve Peugeot’ya ‘hileli yazılım’ suçlaması!

STELLANTİS: “ARAÇLARIMIZ YASALARA UYGUN”

Suçlamaları reddeden Stellantis ise sert bir açıklama yaptı: “Araçlarımız tüm geçerli emisyon düzenlemelerine uygundur. Mahkemenin değerlendirmeleri teknik olarak hatalıdır.” Şirket, hukuki haklarını korumak için tüm adımları atacaklarını da duyurdu.

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#peugeot
#yazılım
#stellantis
#opel
#Ds Automobiles
#Citroen
#Emisyon Skandalı
#Otomobil
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