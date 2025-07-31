Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı

Elektrikli otomobil dünyasının öncüsü olan Tesla Model S ve Model X, artık sahneyi terk ediyor. Tesla, bu iki üst segment aracını Avrupa’da satıştan kaldırdı. Nedeni ise oldukça net: Yetersiz satış rakamları.

STOKLAR BİTENE KADAR

Tesla, Avrupa’daki resmi internet sitelerini güncelleyerek yeni siparişlere kapıyı kapattı. Artık sadece stokta bulunan araçlar satın alınabiliyor. Aslında bu kararın sinyalleri bir süredir geliyordu. Şirket, 2023’te sağdan direksiyonlu versiyonların üretimini durdurmuş, bu yılın başında da Çin pazarından çekilmişti.

SADECE KUZEY AMERİKA’DA KALDILAR

Bu gelişmelerin ardından Model S ve Model X’in satıldığı büyük pazarlar yalnızca ABD ve Kanada ile sınırlı kaldı. Tesla her ne kadar bu yıl araçlara renkli ambiyans aydınlatmaları ve birkaç ufak güncelleme eklese de, bu çabalar satışları artırmaya yetmedi. Hatta fiyatların yükseltilmesi de alıcıların ilgisini çekmedi.

GÖZDEN ÇIKARILDILAR MI?

Model S ve Model X'in yıllardır ciddi bir yenilik görmemesi, Tesla’nın bu ikiliyi yavaş yavaş gözden çıkardığını gösteriyor. Müşteriler de bunu fark etmiş olacak ki, satışlar bir hayli düşük seyrediyor. Öyle ki Tesla, bu modelleri Cybertruck ve Semi ile birlikte “Diğer Modeller” kategorisine alarak artık ön planda göstermiyor. 2025’in ilk yarısında bu kategoride yalnızca 23.275 adet teslimat yapılırken, Model 3 ve Model Y’nin toplam teslimatı 700 bin adede yaklaştı.