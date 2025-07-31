Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı

Düşük satış rakamları nedeniyle Tesla, uzun yıllar amiral gemisi olarak görülen Model S ve Model X’i Avrupa pazarından tamamen çekti. Artık sadece stokta kalan araçlar satılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:17

Elektrikli dünyasının öncüsü olan ve , artık sahneyi terk ediyor. Tesla, bu iki üst segment aracını ’da satıştan kaldırdı. Nedeni ise oldukça net: Yetersiz rakamları.

Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı

STOKLAR BİTENE KADAR

Tesla, Avrupa’daki resmi internet sitelerini güncelleyerek yeni siparişlere kapıyı kapattı. Artık sadece stokta bulunan araçlar satın alınabiliyor. Aslında bu kararın sinyalleri bir süredir geliyordu. Şirket, 2023’te sağdan direksiyonlu versiyonların üretimini durdurmuş, bu yılın başında da Çin pazarından çekilmişti.

Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı

SADECE KUZEY AMERİKA’DA KALDILAR

Bu gelişmelerin ardından Model S ve Model X’in satıldığı büyük pazarlar yalnızca ABD ve Kanada ile sınırlı kaldı. Tesla her ne kadar bu yıl araçlara renkli ambiyans aydınlatmaları ve birkaç ufak güncelleme eklese de, bu çabalar satışları artırmaya yetmedi. Hatta fiyatların yükseltilmesi de alıcıların ilgisini çekmedi.

Tesla'dan şoke eden karar: Model S ve Model X satıştan kaldırıldı

GÖZDEN ÇIKARILDILAR MI?

Model S ve Model X'in yıllardır ciddi bir yenilik görmemesi, Tesla’nın bu ikiliyi yavaş yavaş gözden çıkardığını gösteriyor. Müşteriler de bunu fark etmiş olacak ki, satışlar bir hayli düşük seyrediyor. Öyle ki Tesla, bu modelleri Cybertruck ve Semi ile birlikte “Diğer Modeller” kategorisine alarak artık ön planda göstermiyor. 2025’in ilk yarısında bu kategoride yalnızca 23.275 adet teslimat yapılırken, Model 3 ve Model Y’nin toplam teslimatı 700 bin adede yaklaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla'dan hem şarj hem otomobil fiyatlarına zam: Supercharger ücretleri arttı, Model Y yeni fiyatları açıklandı
Uygun fiyatlı Tesla Model Y’den ilk görüntü
ETİKETLER
#Otomobil
#tesla
#avrupa
#elektrikli araç
#satış
#model s
#model x
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.