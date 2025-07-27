Tesla'dan hem şarj hem otomobil fiyatlarına zam: Supercharger ücretleri arttı, Model Y yeni fiyatları açıklandı

Elektrikli araç piyasasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tesla, Türkiye'de hem otomobil hem de şarj istasyonu ücretlerinde fiyat güncellemesine gitti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişiklik sonrası Tesla Model Y fiyatlarına zam gelirken, Supercharger istasyonlarında da kullanım ücretleri arttı.

Donanım Haber'in haberine göre, fiyat artışı Tesla kullanıcılarını sınırlı şekilde etkilerken, diğer marka elektrikli araç sahiplerine ise daha yüksek oranda zam yapıldı.

SUPERCHARGER İSTASYONLARINA ZAM GELDİ

Tesla, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya devam eden Supercharger şarj istasyonlarında yeni bir fiyat düzenlemesine gitti. Şirketin sunduğu şarj hizmeti, bugüne kadar sektördeki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak yoğun talep ve artan maliyetler nedeniyle Tesla, Supercharger ücretlerinde güncellemeye gitti.

Önceden Tesla araç sahiplerine 7,10 TL/kWh, diğer otomobil sahiplerineyse 8,80 TL/kWh fiyat uygulanmaktaydı. Yeni tarifeye göre; Tesla kullanıcıları artık 7,80 TL/kWh, diğer araç kullanıcılarıysa 9,70 TL/kWh fiyatlarla karşılaşacaklar.

Bilindiği üzere Türkiye'deki Supercharger istasyonları marka ayrımı gözetmeksizin tüm elektrikli araç sahiplerine açık. Dolayısıyla Tesla dışında otomobil kullanan sürücüler tarafından da yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Ancak yeni zam kararı sonrası bu ilginin ne yönde evrileceği merak konusu.

TESLA MODEL Y'YE ÖTV ZAMMI: YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

ÖTV matrahlarında yapılan değişikliğin ardından Tesla, Türkiye fiyatlarını güncelledi. Şirket Model Y serisinin yeni başlangıç fiyatlarını ve uygulanacak ÖTV oranlarını resmi olarak duyurdu. Güncellenmiş Model Y fiyatları ve uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (yüzde 25 ÖTV)

Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (yüzde 55 ÖTV)

Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (yüzde 75 ÖTV)

Tesla, yeni fiyat listesinin pazartesi günü saat 18.30 itibarıyla geçerli olacağını açıkladı. Bu tarihten itibaren güncellenmiş fiyatlarla envanter listeleri erişime açılacak. Temmuz ayı stokları ise 31 Temmuz Perşembe gününe kadar satışta olacak.

Yapılan zamlar, Türkiye'de elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan etkiliyor. Bununla birlikte Tesla kullanıcıları, hâlâ görece avantajlı Supercharger tarifeleriyle şarj imkanı bulsa da, diğer marka kullanıcıları için maliyetler biraz daha artmış durumda.