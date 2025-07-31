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 | Murat Makas

Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli Hyundai görüntülendi

Hyundai’nin Bayon’un yerine konumlandıracağı Ioniq 2 modeli, test sırasında kamuflajlı olarak yakalandı. İzmit’te üretilecek araç, 2026’da Avrupa yollarına çıkacak.

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Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli Hyundai görüntülendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:27

, ’daki hamlesine merkezli önemli bir adım daha ekliyor. Şirketin “Ioniq 2” adıyla satışa sunmayı planladığı yeni kompakt modeli, test sırasında kamuflajlı haliyle ilk kez görüntülendi. Bu , Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği ilk elektrikli otomobil olacak.

Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli Hyundai görüntülendi

BAYON’UN YERİNİ ALACAK, KONA İLE INSTER ARASINA YERLEŞECEK

Yeni elektrikli model, içten yanmalı Bayon’a alternatif olarak geliyor. Hyundai ürün gamında, küçük sınıftaki Inster ile daha büyük boyutlu Kona Electric arasında konumlanacak. Tasarımı ve boyutları, Bayon’a oldukça yakın. Aynı zamanda Hyundai’nin kardeş markası Kia’nın yakında tanıtacağı EV2 modeliyle aynı platformu paylaşacak.

MÜNİH FUARI’NDA SAHNEYE ÇIKABİLİR

Hyundai Avrupa CEO’su Xavier Martinet, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ioniq 2’nin birkaç ay içinde tanıtılacağını duyurmuştu. Bu da gözleri Eylül ayında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’na çevirmiş durumda. Seri üretim planına göre araç, 2026’nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak. Kia EV2 ise biraz daha erken piyasaya sürülecek.

Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli Hyundai görüntülendi

400 KİLOMETRE MENZİL HEDEFLENİYOR

Henüz teknik detaylar netleşmiş değil. Ancak, araçta Kia EV3’te kullanılan 58.3 kWh’lik batarya paketinin kullanılması bekleniyor. Bu da modelin 400 kilometrenin üzerinde menzil sunabileceği anlamına geliyor.

KABİNDE DİJİTAL DENEYİM ÖNE ÇIKACAK

Hyundai, iç mekânda ciddi bir kullanıcı deneyimi atılımı planlıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre ortam ışıklandırması ve ses deneyimini otomatik olarak değiştirecek. Ayrıca, gösterge paneli ile multimedya ekranı, tek bir dev ekran formunda sürücünün karşısına çıkacak.

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ETİKETLER
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#Konak Köyü
#Ioniq 2
#Ioniq 2
#Bayon
#Otomobil
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