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 | Baran Aksoy

Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler! "Ona vermek intihar olurdu"

Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak konusuydu. 10 numaralı forma için en güçlü adaylar Arda Güler ve Kylian Mbappe olarak gösteriliyordu. Real Madrid yönetimi bu konuda kararını verdi ve 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. Bu gelişmenin ardından Real Madrid'in eski oyuncusu Mijatovic, milli futbolcumuz Arda Güler için skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:44

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen kulübün efsane isimlerinden , 38 yaşında takıma veda etti. Modric'in ayrılmasının sonra Real Madrid'de 10 numaralı forma boşa çıktı.

Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler! "Ona vermek intihar olurdu"

ARDA MI, MBAPPE Mİ?

10 numaralı formayı kimin giyeceği oldukça merak edilirken İspanyol basınında, formanın ya da ’ye verilebileceği konuşuluyordu.

Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler! "Ona vermek intihar olurdu"

10 NUMARA MBAPPE'NİN

’in 10 numara tercihini netleşti. Marca’nın haberine göre, yeni sezonda 10 numaralı formayı Kylian Mbappe giyecek.

Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler! "Ona vermek intihar olurdu"

"10 NUMARAYI ARDA'YA VERMEK İNTİHAR OLUR"

Xabi Alonso yönetiminde kadroda çok daha fazla şans bulan Arda Güler için Real Madrid'in eski futbolcularından Pedja Mijatovic, tepki çeken ifadeler kullandı. Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermenin 'intihar' olacağını belirten Mijatovic, "Eksikliği var, başka bir oyuncu transfer edip ona zaman tanımalıyız" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#luka modric
#kylian mbappe
#10 Numara
#Spor
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