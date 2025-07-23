Arda Güler için Real Madrid'in yıldızından skandal sözler!

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen kulübün efsane isimlerinden Luka Modric, 38 yaşında takıma veda etti. Modric'in ayrılmasının sonra Real Madrid'de 10 numaralı forma boşa çıktı.

ARDA MI, MBAPPE Mİ?

10 numaralı formayı kimin giyeceği oldukça merak edilirken İspanyol basınında, formanın Arda Güler ya da Kylian Mbappe’ye verilebileceği konuşuluyordu.

10 NUMARA MBAPPE'NİN

Real Madrid’in 10 numara tercihini netleşti. Marca’nın haberine göre, yeni sezonda 10 numaralı formayı Kylian Mbappe giyecek.

"10 NUMARAYI ARDA'YA VERMEK İNTİHAR OLUR"

Xabi Alonso yönetiminde kadroda çok daha fazla şans bulan Arda Güler için Real Madrid'in eski futbolcularından Pedja Mijatovic, tepki çeken ifadeler kullandı. Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermenin 'intihar' olacağını belirten Mijatovic, "Eksikliği var, başka bir oyuncu transfer edip ona zaman tanımalıyız" ifadelerini kullandı.