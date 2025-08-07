Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde yaşanan kaza dehşete düşürdü. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına Ö.K. idaresindeki otomobil çarptı. İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma isimli kadın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar ise izleyenleri dehşete düşürdü.

YERDE YATAN KADINI EZMEYE ÇALIŞTI

Yerde kalan kadın kazanın ardından kaçmaya çalışan ve vatandaşların müdahalesi sonucu durdurulan aracın altında kalmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lisa Jane Di Palma’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İKİNCİ KEZ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerinden ikinci kez kaçmaya çalıştığı öne sürülen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.