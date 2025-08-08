Denizlispor'un eski Asbaşkanı Mehmet Kavak ölü bulundu

Denizli’de bir rezidansta yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Kavak ölü bulundu. İnşaat sektörünün tanınan isimlerinden müteahhit Mehmet Kavak'a ulaşamayan ailesi, yaşadığı rezidansa geldiklerinde büyük bir şok yaşadı

KANLAR İÇİNDE YERDE BULUNDU

İş adamını kanlar içinde yerde bulan aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu. İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı ilk incelemelerde Kavak’ın beylik tabancasını yanında buldu. İntihar üzerine durulan olayda Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ DENİZLİSPOR CAMİASINI HÜZNE BOĞDU

Geçmiş dönemlerde Denizlispor’da Asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak’ın ölüm haberi Denizlispor camiası ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.