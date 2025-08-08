Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Denizlispor'un eski Asbaşkanı Mehmet Kavak ölü bulundu

Denizli'de inşaat sektöründe tanınan isimlerinden olan ve bir dönem de Denizlispor'un Asbaşkanlığını yapan müteahhit Mehmet Kavak, yaşadığı rezidansta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemelerde olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:17

’de bir rezidansta yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Kavak ölü bulundu. İnşaat sektörünün tanınan isimlerinden müteahhit Mehmet Kavak'a ulaşamayan ailesi, yaşadığı rezidansa geldiklerinde büyük bir şok yaşadı

Denizlispor'un eski Asbaşkanı Mehmet Kavak ölü bulundu

KANLAR İÇİNDE YERDE BULUNDU

İş adamını kanlar içinde yerde bulan aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu. İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizlispor'un eski Asbaşkanı Mehmet Kavak ölü bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı ilk incelemelerde Kavak’ın beylik tabancasını yanında buldu. üzerine durulan olayda Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ DENİZLİSPOR CAMİASINI HÜZNE BOĞDU

Geçmiş dönemlerde Denizlispor’da Asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak’ın ölüm haberi Denizlispor camiası ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

ETİKETLER
#denizli
#olay
#intihar
#İşadamı
#Denizlispor
#Yaşam
