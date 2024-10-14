Çorum'da ayı saldırısına uğrayan adamın hali şoke etti! Ne konuşabiliyor ne de suratını hareket ettirebiliyor
Çorum’un Osmancık ilçesinde mantar toplayan bir vatandaşa ayı saldırdı. Ayıyla güreşen kişinin son hali sosyal medyada gündem oldu.
Çorum’un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda mantar toplayan kişi hayatının en zor dakikalarını yaşadı. Mantar topladığı sırada ayı saldırısına uğrayan adam, hayvana direnmeye çalıştı. Ayının elinden kurtulan vatandaşın son hali ise şaşkına çevirdi.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Ormanlık alanda mantar topladığı sırada ayı saldırısına uğrayan adam kanlar içinde kaldı. Yüzüne, kollarına ve birçok bölgesine pençe darbesi alan adam, arkadaşları sayesinde kurtuldu. Saldırıya uğrayan kişiyi, arkadaşları ayıya arabayla çarparak kurtardı.
KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Hastaneye kaldırılan adamın ağzını hareket ettiremediği ve kanlar içinde kaldığı görüldü. Konuşmakta zorlanan vatandaşın o anları sosyal medyada gündeme oturdu.