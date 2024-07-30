Çorum'da kahreden kaza! Anne öldü, küçük kızı ağır yaralandı

30 Temmuz 2024 00:02 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 00:17

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Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası yürekleri dağladı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Muhammet Doğan (27) idaresindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Kazada sürücünün eşi Habibe Doğan (25) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Yaralı bebek, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACILI EŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sarışeyh köyünde imam olduğu öğrenilen ve kazayı hafif atlatan sürücü, vefat eden eşinin başından uzun süre ayrılamadı.

Habibe Doğan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.