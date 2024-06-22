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Çorum'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:25
Çorum&#039;da zincirleme kaza! Yaralılar var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu can pazarı yaşandı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Münevver Ç. yönetimindeki 44 NA 619 plakalı otomobil, Muammer B. yönetimindeki 05 LD 090 plakalı otomobile ardından da servis minibüsüne arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı.

Çorum'da zincirleme kaza! Yaralılar var - 1. Resim

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Muammer B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Sebahat B., Müberra B., Ayşegül A. ve Melihat A. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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