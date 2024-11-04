Çorum'daki patlamada ağır bilanço! Vali Ali Çalgan açıkladı: 15 binada hasar var

04 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:32

Çorum'da 5 katlı bir binada yaşanan doğal gaz patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Vali Ali Çalgan, yaralıların hepsinin taburcu edildiğini ve olaydan 15 binanın hasar aldığını belirterek, "Dolayısıyla bu binanın bu güçlendirmeyle ayakta durması zor görülüyor. Yarın bunun kararını vereceğiz” dedi.

Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması nedeniyle büyük bir hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 33 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bina ciddi hasar gördü. Çevredeki binalar güvenlik önlemi olarak tahliye edildi, bazı vatandaşlar ise itfaiye merdiveniyle evlerinden çıkarıldı.

doğal gaz patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Vali Ali Çalgan, doğal gaz patlamasının yaşandığı bina ve sokakta incelemelerde bulundu. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı olayın ardından Vali Çalgan, etkilenen vatandaşlarla görüşerek yaralarının sarılacağını ifade etti. Vali Çalgan, patlama nedeniyle 15 binada hasar oluştuğunu belirtti.

"15 BİNA VE BİRÇOK BAĞIMSIZ BÖLÜMDE ZARAR VAR"

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çalgan, "Bugün itibarıyla gördüğünüz gibi çok ciddi bir patlama meydana geldi. Büyük bir hasar söz konusu. Toplamda 15 bina ve birçok bağımsız bölümde zarar var. Hasar tespitiyle meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüzden bir ekip belirleyecek, binalardaki esnafın zararını ise Defterdarlık bünyesinde oluşturulan ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize ulaştığında, zararların giderilmesi için gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"BİNADA PATLAYAN KOLONLAR VAR"

Binanın durumu ile ilgili de bilgi veren Çalgan, “Büyük ihtimalle ağır hasarlı raporu düzenlenecek. İçerideki göremediğimiz yerlere giden arkadaşlar içeride patlayan kolonlar olduğunu söylediler. Dolayısıyla bu binanın bu güçlendirmeyle ayakta durması zor görülüyor. Yarın bunun kararını vereceğiz” diye konuştu.