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Çorum'daki patlamanın ardından yaşanan panik kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 09:08 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:09
Çorum&#039;daki patlamanın ardından yaşanan panik kamerada

Çorum'da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması etrafı savaş alanına çevirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı patlamanın ardından yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çorum'da dün öğle saatlerinde il merkezinde bulunan 5 katlı Hilal Apartmanı'nda meydana gelen olayda; binanın 3'üncü katında bulunan evde doğal gazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 30'u yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 3 vatandaşın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çorum'daki patlamanın ardından yaşanan panik kamerada - 1. Resim

SOKAĞI TOZ DUMANI KAPLADI

Yaşanan patlama sonrasında yaşanan panik anlarının ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; patlamadan saniyeler sonra vatandaşların büyük panikle koştuğu görülüyor. Patlama sebebiyle sokak toz dumanı ile kaplanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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