"Çözen Kazanır" sonuçları (1 Temmuz) açıklandı! İşte ilk 10'a giren isimler

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları da bir sonraki gün saat 12.00’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor.

1 TEMMUZ 2024 TARİHLİ ÇÖZEN KAZANIR’DA İLK 10’A GİREN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

Seyircileri ekran başından interaktif bir deneyime sürükleyen Çözen Kazanır yarışma programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor. Çözen Kazanır programına katılım için yoğunluk yaşamamak adına şimdi de başvurabilirsiniz.