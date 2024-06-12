Cristiano Ronaldo’nun sırrı ortaya çıktı! Normal insana göre 2 kat tüketiyor

12 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:46

Dünya Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo 39 yaşında olmasına rağmen, halen çok formda olmayı başardı.

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını gerçekleştiren Portekiz Milli takımı, İrlanda karşısında 3-0 galip ayrıldı. Takımın en yaşlısı Cristiano Ronaldo, İrlanda’ya karşı 2 süper gol atarak adeta ‘bende burdayım’ dedi.

Futbol uzmanlarının olumsuz yorumlarına rağmen sürekli başarıdan başarıya koşan Ronaldo, yaşıtlarının çoktan emekliye ayrılmasına rağmen halen aktif bir şekilde futbol hayatına devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, fiziği ve kondisyonuyla oldukça dikkat çekiyor. 39 yaşında olmasına rağmen antrenmanlarını hiç aksatmadan devam ettiren Ronaldo’nun sağlık sırları da merak konusu oldu.

1 GÜNDE 6 ÖĞÜN

Çok ciddi bir şekilde diyet yapmaya devam eden Portekizli yıldız Ronaldo, kepekli karbonhidrat, meyve ve sebze içeren yüksek proteinli bir diyet yapıyor. Futbol hayatına başladıktan sonra şekerli ve asitli içecek tüketmeyen Ronaldo en fazla tükettiği içeceğin de su olduğunu belirtiyor.

Cristiano Ronaldo kişisel diyetisyeninin kontrolünde, her dört saatte bir olmak üzere günde altı defa küçük öğünlere besleniyor.

Kılıç balığı ve levrek başta olmak üzere deniz ürünlerini oldukça seven Ronaldo, bol miktarda meyve yağsız proteinli besinler tüketiyor. Kahvaltıda özellikle yoğurt, meyve ve avokado tostunu tercih ettiğini belirtiyor.

ASLA GEVŞEMEYE YER YOK

Bu sadece fiziksel bir meydan okuma değil, aynı zamanda zihinsel bir meydan okumadır diyen Ronaldo; Vücudunuz kadar zihninizi de eğitmeyi öğrenmelisiniz diyor ve şöyle devam ediyor:

“Disiplinli olun, kendinizi motive etmek ve rutininize bağlı kalmak çok önemlidir. Benim için asla gevşemeye yer yok, bu yüzden kurallarda katı olmak durumundayım.

Hedefler belirleyerek ve bir antrenman ortağıyla çalışarak, rutininize rekabet gücü ekleyebilirsiniz.”

AİLE VE SEVDİKLERİMLE VAKİT GEÇİRİRİM

"Antrenman ve fiziksel seanslar en önemlisidir. Rahat bir yaşam tarzı yaşamak, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamanıza ve en iyi olmanıza yardımcı olur. Boş zamanlarımı da ailem ve arkadaşlarımla geçiriyorum.

Ailem ve sevdiklerimle birlikte zaman geçirmek beni rahatlatıyor ve güzel bir zihniyetin içine sokuyor."