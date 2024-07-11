Cuma namazı kılan vatandaşları küfür edip videoya almıştı! 2 yıla kadar hapsi talep edildi

11 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:10

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii’nde geçtiğimiz günlerde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürler savuran 17 yaşındaki çocuk tepki toplamıştı. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

ÇOCUK MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde başlayacak.