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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 19:14

, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi -yazar Yiğit Bulut için cenaze namazı kılındı .Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene siyaset ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı

53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlendi. Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı

"VATAN EVLADIYDI"

Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı

Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti. Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Siyaset ve medya dünyası bir aradaydı

Cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı.

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#gazeteci
#cenaze töreni
#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
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