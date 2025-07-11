Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Haberi Süleyman Soylu duyurdu

Bir süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu duyurdu. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

https://x.com/suleymansoylu/status/1943569800753455320?s=12&t=KVxYpB6p-q644ksbXhWxsw

ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Bulut'un tedavi gördüğü hastaneye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yiğit Bulut'un ölüm haberinin ardından Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/1943577254715343027

YİĞİT BULUT KİMDİR?



Yiğit Bulut 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.