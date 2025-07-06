Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili korkutan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Gazeteci Cem Küçük, Bulut'la ilgili bilgi vererek durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisinin kanser hastalığı üzerine olduğu öğrenilen Bulut'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği öne sürüldü.

"DURUMU KRİTİK"

Bulut'un sağlık durumuyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük açıklamada bulundu. Küçük, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Bulut'un bir yakınıyla görüştüğünü belirterek durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Küçük, paylaşımında "Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret ettiği gün, aynı hastanede tedavi gördüğü öne sürülen Bulut'u da ziyaret ettiği iddia edildi.